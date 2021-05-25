Украинский депутат назвал два года президентства Зеленского «сплошными провалами»

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время своей большой пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на посту президента Украины, Владимир Зеленский рассказывал гражданам страны совсем не то, что украинцы хотели от него услышать. Таким мнением со своими подписчиками в Facebook поделился депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

«Два года президента Зеленского... Сплошные провалы. Другой оценки быть не может», - написал парламентарий.

По его словам, «пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку», поскольку на ней не было озвучено «ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы».

«То есть, мы услышали то, что слышать не хотели. Мы бы хотели слышать отчет президента о проделанной за два года работе и планы на оставшееся время президентской каденции. А услышали как раз то, что слышать не хотели: виноваты во всех бедах Украины все, кто угодно, кроме президента», - отмечает Ренат Кузьмин.

Если верить заявлениям Зеленского, как пишет депутат», «до него в стране ничего не было, только с ним началось строительство дорог, домов, государства, все хорошее в жизни украинцев связано с ним, а все плохое — со всеми остальными, включая самих украинцев».

«Что дальше? Непонятно. Наверное, то же самое. Оцениваю эту пресс-конференцию как самый большой медийный провал президента», - подытожил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Зеленский провел большую пресс-конференцию 20 мая, «КП» собрала главные заявления лидера Украины.