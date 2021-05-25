Саммит ЕС запретил авиакомпаниям Белоруссии летать в страны Евросоюза

Самолет авиакомпании Rayanair посадили в минском аэропорту Фото: REUTERS

Участники саммита Евросоюза по итогам первого дня работы двухдневного форума запретили белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией ЕС и приземляться в аэропортах стран содружества, а европейских авиаперевозчиков призвали не летать в воздушном пространстве республики.

Такое решение было принято в качестве ответа на инцидент с незапланированной посадкой самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.

Стоит отметить, что запрет, о котором говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, вступит в силу только после того, как это решение будет согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров. На это понадобится некоторое время – от нескольких дней до нескольких недель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее в минском аэропорту 23 мая в эфире радио «Комсомольская правда», сказала, что действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам.

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