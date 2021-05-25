Последние новости на утро 25 мая 2021: Саммит ЕС запретил авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз

«КП» – о последних новостях на утро 25 мая 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 25 мая 2021 года. Участники саммита Евросоюза по итогам первого дня работы двухдневного форума запретили белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией ЕС и приземляться в аэропортах стран содружества, а европейских авиаперевозчиков призвали не летать в воздушном пространстве республики. Такое решение было принято в качестве ответа на инцидент с незапланированной посадкой самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее в минском аэропорту 23 мая в эфире радио «Комсомольская правда», сказала, что действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам. Она также пошутила, что рождается новый мем про «британскую логику».

Дело в том, что накануне министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон рассматривает возможность введения новых санкций против российского газопровода «Северный поток – 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решить проблему бедности в России в течение трех – четырех лет, а также предсказал падение спроса на нефть в мире в конце 2020-х годов или начале 2030-х.

С сегодняшнего дня Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами – Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Кроме того, увеличится число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. Ранее сайт kp.ru писал, где и на каких условиях ждут наших туристов.

На днях глава Tesla Илон Маск, выступая по видеосвязи на московском марафоне «Новое знание», заявил, что его электромобили будут выпускать в России. Эксперты Госдумы и автопрома обсуждают, действительно ли американский миллиардер готов строить завод в нашей стране.

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает заменить регулирование цен на вздорожавшие продукты в пользу более эффективных мер. В частности, компенсаций производителям части выросших издержек и адресных выплат наиболее нуждающимся категориям граждан. Среди таких называются безработные, семьи с детьми с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума.

На прошлой неделе руководитель ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо мигрантов, 24 мая его поддержали в СК и в Минюсте. О том, как сегодня осужденные работают на общество и что они уже научились делать лучше всего, «КП» рассказал ответственный секретарь Центрального штаба ОНК Алексей Мельников.

Роспотребнадзор рекомендовал людям старше 65 лет сделать три прививки вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона». О том, с чем это связано и может ли измениться схема вакцинации и для других вакцин, «Комсомолка» поговорила с иммунологом, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым.

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