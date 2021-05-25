Минприроды РФ предложило продлить срок службы бытовой техники до 10 лет Фото: "КП" Архив

Глава Минприроды РФ Александр Козлов направил вице-премьеру России Виктории Абрамченко предложение о продлении срока службы электроники и бытовой техники до десяти лет, при этом, обязав производителей обеспечивать деталями для ремонта в течение всего срока гарантии.

Как передает газета «Известия» со ссылкой на копию обращения, министр в своем заявление обращает внимание на установленные в октябре 2019 года Еврокомисией регламенты, которые обеспечивают «право на ремонт», что в свою очередь предусматривает снабжение техники подробными инструкциями по ремонту. Кроме того, производителю нужно в течение семи-десяти лет выпускать комплектующие на замену неисправных деталей для ремонта объеме. Подобные регламенты приняты в Евросоюзе для фенов, телевизоров, холодильников, а также стиральных и посудомоечных машин.

Козлов отметил, что нормативное закрепление продления сроков службы техники сможет сократить количество «электронного мусора».

В ведомстве предложили проработать возможность принятия в России аналогичные европейским требования, и поручить эту работу Минэкономразвития (МЭР) и Минпромторгу. Как уточняется, 19 мая аппарат правительства направил просьбу данным министерствам представить в кабмин свою позицию в отношении данного вопросу.

В аппарате вице-премьера Абрамченко подтвердили «Известиям», что подобное поручение ведомствам было дано, однако в пресс-службе министерств на запрос газеты пока не ответили.