На авиабазу Хмеймим впервые прибыли три российских бомбардировщика Ту-22м3

Ту-22м3 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22м3, которые будут базироваться на этой базе впервые. Об этом во вторник, 25 мая, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые», - говорится в заявлении военного ведомства.

Как уточняется, экипажи бомбардировщиков будут приобретать на авиабазе «практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря».

В ведомстве отметили, что после выполнения учебных заданий, связанных с освоением воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря, Ту-22м3 вернутся на аэродромы постоянного базирования, расположенный в России.

Кроме того, в министерстве сообщили, что на авиабазе была завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы. В ходе работ полностью заменили покрытия и установили новые светосигнальное и радиотехническое оборудование, а за счет увеличению длинны взлетной полосы расширена возможность аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов.