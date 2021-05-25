Инфекционист назвал единичными случаи повторного заражения коронавирусом

Инфекционист рассказал, кто может заболеть коронавирусом повторно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией единичны, однако встречаются у людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Это или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведённой схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Специалист также отметил, что говорить о появлении штамма коронавируса, для которого нет защитного иммунитета преждевременно.

Напомним, в апреле переболевшим коронавирусом британцам предложили повторно заразиться за деньги. Ученые Оксфордского университета запустили исследование повторных случаев заражения COVID-19 на молодых людях. Их собираются намеренно подвергнуть повторному контакту с больным, после чего изолируют на 17 суток, и будут наблюдать за реакцией иммунной системы.