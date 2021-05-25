Блинкен обсудил "Северный поток-2" с главой МИД Германии

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил министру иностранных дел Германии Хайко Маасом об обеспокоенности Вашингтона продолжающимся строительством газопровода «Северный поток - 2». Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Неда Прайса.

«Госсекретарь подтвердил обеспокоенность США касательно газопровода "Северный поток-2"»,- сообщили в Госдепартаменте.

Кроме того, дипломаты обсудили ситуацию в Белоруссии и реакцию западных стран на экстренную посадку самолёта авиакомпании Ryanair в Миниске, а также совместные усилия по оказанию помощи в Газе и важность «оживления НАТО».

Напомним, на прошлой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил об отказе Вашингтона от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, указав на то, что данное решение принято в соответствии с национальными интересами. Несмотря на это, на следующий день американские власти ввели очередные ограничения в отношении российских организаций и 13 судов, задействованных в проекте.