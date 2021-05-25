Авиакомпании Air France и Finnair приостановили полеты над Белоруссией Фото: Иван ВИСЛОВ

Французская авиакомпания Air France объявила о простановке полетов своих самолетов в воздушном пространстве Белоруссии.

«Air France ознакомилась с выводами Европейского совета и приостанавливает до дальнейшего уведомления полеты своих самолетов в воздушном пространстве Белоруссии» - приводит Agence France-Presse сообщение компании.

Решение о приостановке полетов над Белоруссией приняла и финская авиакомпания Finnair. «Приостановим использование воздушного пространства Белоруссии до особого распоряжения», - говорится в сообщении перевозчика сообщил во вторник в Twitter.

Напомним, ситуация вокруг полетов в и через Белоруссию обострилась на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в минувшее воскресенье, 23 мая. После посадки белорусские правоохранители задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в Белоруссии экстремистскими, Романа Протасевича, который накануне дал признательные показания.

Тем временем участники саммита ЕС по итогам первого дня работы двухдневного форума запретили белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза и приземляться в аэропортах стран содружества. Международная организация гражданской авиации сообщила о проведении 27 мая срочного заседания из-за ситуации с бортом Ryanair. Как писал сайт kp.ru, раннее латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic уже принял решение не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов, позже такое же решение приняла и авиакомпания Lufthansa.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва призывает западные страны воздержаться от двойных стандартов и оценивать данную ситуацию без эмоций.