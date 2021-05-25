Правительство выделит более 1,8 млрд рублей на завершение строительства больниц в российских регионах Фото: Александр ГЛУЗ

Правительство выделит более 1,8 млрд рублей на завершение строительства больниц в ряде российских регионов. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщила во вторник, 25 мая, пресс-служба кабмина.

«Федеральный центр поможет ускорить строительство новых медицинских учреждений в регионах России. На эти цели будет перераспределено свыше 1,8 млрд рублей, уже предусмотренных в трехлетнем бюджете», - сказано в сообщении.

Как уточняется, соответствующие средства позволят быстрее ввести в эксплуатацию те объекты, строительство которых уже началось, в том числе, детские и онкологические больницы в Самарской, Калининградской, Ярославской, Смоленской, Ульяновской, и Пензенской областях, а также в Туве, Коми и Забайкальском крае.

Всего в рамках национального проекта «Здравоохранение» для 46 российских регионов на эти цели предусмотрено выделение более 80 млрд рублей в течение трех лет.