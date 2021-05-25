Мурашко: ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах РФ остается напряженной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусной инфекцией в российских регионах остается напряженной, и кардинально она сможет измениться только с достижением коллективного иммунитета за счет вакцинации от COVID-19. Такое мнение высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Достижение коллективного иммунитета против коронавируса глава Минздрава назвал важным аспектом «профилактики и развития прогрессирования хронических неинфекционных заболеваний».

«Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, и кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета», - сказал министр на международной научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России», добавив, что эта задача может быть решена только через вакцинацию.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал как можно скорее пройти вакцинацию от COVID-19, отметив, что сделать прививку от коронавируса – долг каждого ответственного человека, который заботится не только о себе, но и о здоровье окружающих.