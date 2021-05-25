ФСБ задержала сторонника ИГ*, готовившего теракт в Норильске во время парада Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщает о задержании в Норильске сторонника запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ), который готовившего теракт во время парада Победы.

Как говорится в релизе спецслужб, задержание произошло в Ставропольском крае 22 апреля. Задержанный планировал организовать 9 мая теракт в Норильске «путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», - сообщает ФСБ.

В телефоне террориста нашли переписку, которая, как отметили в спецслужбах, свидетельствует о планах задержанного «склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы».

Кроме того, у задержанного обнаружили компоненты бомбы, которые он хранил в тайнике в подвале одного из домов Норильска. Там нашли взрывчатку и поражающие элементы, а также электронные инструкции по изготовлению бомбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело о склонении к теракту и пособничестве в этом.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая группировка