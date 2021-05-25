Захарова назвала истерикой реакцию Запада на экстренную посадку самолета Ryanair в Минске

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает истерикой реакцию западных стран на инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, напомнив, что в последние годы были примеры принудительной посадки лайнеров разных стран по инициативе стран Запада.

«Как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершенных провокаций, как перевозили из одних стран в другие абсолютно беззаконно людей, граждан третьих стран… Это норма, рутина … И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика», - заявила дипломат в эфире радиостанции «Вести ФМ».

По ее словам, все происходит, потому что Белоруссия на повестке дня.

Как писал сайт kp.ru, ранее Захарова сообщали, что Москва призывает западные страны воздержаться от двойных стандартов и оценивать данную ситуацию без эмоций. Дипломат также назвала шокирующей реакцию на инцидент, напомнив об принудительные посадки в Австрии самолета действующего тогда президента Боливии Эво Моралеса.

Напомним, ранее участники саммита ЕС по итогам первого дня работы двухдневного форума запретили белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза и приземляться в аэропортах стран содружества. Международная организация гражданской авиации заявила о проведении 27 мая срочного заседания из-за ситуации с посадкой самолета Ryanair. Несколько европейских авиакомпаний приняли решение не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих судов.