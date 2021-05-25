Украина приостановит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

С полуночи среды, 26 мая, Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщил премьер-министр незалежной Денис Шмыгаль.

Как отметил глава украинского правительства, Киев рассматривает принудительную посадку воздушного судна в белорусской столице как нарушение конвенции о международной авиации. «Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», - отметил он.

Напомним, ситуация вокруг полетов в и через Белоруссию обострилась после инцидента с лайнером Ryanair в воскресенье, 23 мая. После экстренной посадки самолета белорусские правоохранители задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в республике экстремистскими, Романа Протасевича, который накануне дал признательные показания.

Как писал сайт kp.ru, на этом фоне участники саммита ЕС запретили белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза и приземляться в аэропортах стран содружества. Международная организация гражданской авиации проведет 27 мая срочное заседание из-за ситуации с бортом Ryanair, а несколько европейских авиакомпаний уже приняли решение не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих лайнеров.