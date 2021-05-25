Стоимость вакцины от коронавируса для животных снизилась до 500 рублей

Стоимость вакцины от COVID-19 для животных снизилась на 15% Фото: Александр ГЛУЗ

Россельхознадзор сообщил, что стоимость вакцины от коронавирусной инфекции для животных "Карнивак-Ков" снизилась с 588 до 500 рублей.

- Отпускная цена за две дозы вакцины "Карнивак-Ков" (предусмотрена двукратная вакцинация) теперь составляет 500 рублей с НДС вместо ранее заявленных 588 рублей, — гласит сообщение ведомства.

Также отмечается, что стоимость препарата снизилась из-за увеличения спроса, а также увеличения объемов производства вакцины. При этом рекомендуемая торговая наценка не должна превышать 30%.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новой угрозой развития ситуации с коронавирусной инфекцией является эпидемия коронавируса среди животных. Он выразил надежду, что вакцинация животных станет "хорошей и эффективной", но отметил, что к вакцине не следует предъявлять жесткие требования в плане безопасности.