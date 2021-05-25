Пропавшего в Испании мужчину нашли мертвым внутри статуи динозавра

Полиция установила, что мужчина пробыл в скульптуре несколько дней

В пригороде Барселоны внутри статуи динозавра из папье-маше обнаружили тело пропавшего без вести мужчины.

Труп нашли после сообщений местного жителя, который во время прогулки с сыном почувствовал неприятный запах, исходящий от статуи. Полиция установила, что мужчина пробыл в скульптуре несколько дней, пишет The Guardian.

«Это случайная смерть, никакого насилия не было. Этот человек забрался в ногу статуи и застрял. Похоже, он пытался достать мобильный телефон, который уронил. Видимо, он залез в статую головой вперед и не смог выбраться», – рассказал пресс-секретарь местной полиции Моссос д'Эсквадра.

Отмечается, что семья погибшего объявила его в розыск за несколько часов, как тело мужчины было обнаружено.

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