Депутат Федоров предложил создать новую категорию льготников

Усыновившие и взявшие под опеку ребенка семьи могут получить еще одну льготу Фото: Shutterstock

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести льготное начисление земельного налога для тех семей, которые взяли на усыновление или под опеку ребенка. Соответствующий документ он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Как отметил депутат, на сегодняшний день подобные льготы уже имеют некоторые категории населения, в том числе, ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и т. д. В связи с этим политик предложил обеспечить льготой также семьи, которые помогают решить вопросы сиротства и берут в семью детей из детских домов.

«В целях стимулирования и поддержки граждан, готовых к усыновлению или уже принявших в семью ребенка из центра содействия семейному воспитанию, прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников, а именно физических лиц, усыновивших либо взявших под опеку ребенка, которые смогут пользоваться льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия принятого в семью ребенка», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее Евгений Федоров выступил с инициативой сделать второй высшее образование в России бесплатным для тех граждан, которые первое высшее получили на платной основе, передает телеканал «360».