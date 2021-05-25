Опрос: Примерно четверть россиян заедают стресс сладостями Фото: Ольга БОББ

Около трети россиян (34 процента) в борьбе со стрессом выбирают общение с друзьями и родственниками, а четверть граждан (27 процентов) заедают свой стресс сладостями. Такие данные приводит опрос холдинга «Ромир».

Как передает ТАСС, согласно результатам опроса, больше проводить время с друзьями для борьбы со стрессом предпочитают граждане в возрастных группах от 21 до 40 лет (36 процентов) и от 41 до 50 лет (35 процентов).

Сладости для борьбы со стрессом чаще используют опрошенные в возрастной группе от 21 до 40 лет (31%), и чуть меньше - от 51 до 74 лет (23 процента), а также от 41 до 50 лет (21 процент). Успокоительными препаратами пользуются чаще пользуются люди в возрасте старше 75 лет (33 процента).

Среди популярных методов успокоения респонденты также отметили времяпрепровождение с животными (19 процентов) и алкоголь (15 процентов).

В опросе приняли участие более 3,5 тысячи человек.