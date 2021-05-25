Лидер французского «Нацфронта» выступила за отмену антироссийских санкций

Как отметила Ле Пен, санкции не возымели должного эффекта и обернулись потерями для самой Франции Фото: REUTERS

Франция должна отменить антироссийские санкции и изменить отношения с Москвой, заявила лидер французской политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM.

Как отметила Ле Пен, санкции не возымели должного эффекта и обернулись потерями для самой Франции. Политик призвала Париж выйти из объединенного командования НАТО, а также найти баланс в отношениях с Россией и США.

Франция должна независимо подходить к отношениям с великими державами, отметила Ле Пен.

Ранее немецкий депутат Вальдемар Гердт рассказал, кому выгодны санкции против России.

Как писал сайт kp.ru, 28 апреля в своей резолюции Европарламент отметил, что в случае, если «военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной». Среди мер было предложено «немедленно» прекратить импорт нефти и газа, отключить РФ от системы платежей SWIFT, ввести заморозку на все активы в Евросоюзе у близких к российским властям олигархов и их семей, а также отменить визы.

Тем временем, США решили снять санкции с компании-оператора газопровода «Северного потока-2» и ее главы.