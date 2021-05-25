Россия разрешила въезд иностранным инвесторам в период коронавирусных ограничений

В России ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавируса, будут снимать постепенно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство России поддержало предложение Министерства экономического развития разрешить въезд в страну иностранным инвесторам в условиях коронавирусных ограничений.

Формированием списков инвесторов и их направлением в контролирующие органы займется Минэкономразвития, списки будут создаваться по запросу регионов, заинтересованных в инвесторах, говорится на сайте ведомства.

Возможность въезда иностранных предпринимателей в период ограничений «станет важным шагом для восстановления и роста деловой активности, а также привлечения инвестиций из-за рубежа», отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В министерстве напомнили, что инвесторами считаются собственники компаний, ведущие деятельность на территории России и иностранцы, приезжающие в страну на переговоры или подписание соглашений по инвестиционным проектам.

Как писал сайт kp.ru, в начале мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавируса, будут снимать постепенно.