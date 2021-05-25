В России 25 мая 2021 выявлено 7 884 новых случая заражения коронавирусом

Коронавирус в России Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявлено 7 884 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является наименьшим показателем с 6 мая текущего года. Таким образом, по состоянию на вторник, 25 мая 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 017 795 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 84 российских регионах. Наибольшее число инфицированных зафиксировали в столице, где ежесуточный прирост заразившихся составил 2 075. Второе место по количеству заболевших COVID-19 остается за Санкт-Петербургом, где заразилось 844 человека. Тройку замыкает Московская область с показателем 734.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 393 летальных исхода, а вылечили 8 743 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами вируса в стране стали 119 194 заразившихся, всего выздоровели 4 632 955 человека.