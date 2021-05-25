Опрос: большинство россиян планирует провести летний отдых дома

Опрос показал, что большинство россиян планирует провести летний отдых дома Фото: Лилия КОЗЛОВА

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин сообщил, что большинство жителей России планируют провести летний отдых дома.

По заявлению Родина, об этом сообщило 52% опрошенных. Еще 34% планируют отдохнуть на садово-огородном участке или на даче. Отправиться за границу хотят только 9% россиян.

- По большому счету, мы выходим на ситуацию допандемического периода, — отметил Родин.

Падение доходов и финансовые проблемы стали самой частой причиной решения остаться дома — 40%. Еще 14% опрошенных не планируют брать отпуск или хотят работать. При этом россияне стали заметно реже отказываться от поездок летом из-за пандемии коронавируса — 2% против 25% в 2020 году.

Ранее россияне рассказали, сколько денег они потратили на отпуск в стране в прошлом году. В ходе опроса 17,3% респондентов рассказали, что во время отдыха они потратили от 30-40 тысяч рублей на одного человека. 16,8% опрошенных отдохнули чуть бюджетное и потратили от 20 до 30 тысяч рублей на одного. А еще 16,3% россиян и вовсе смогли уложиться в отпуске менее чем в 20 тысяч рублей.