Глава ФМБА рассказала об увеличении частоты осложнений у перенесших коронавирус Фото: REUTERS

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что частота осложнений у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, увеличилась.

Как уточнила специалист, на сегодняшний день есть сведения о росте случаев тромбозов, ментальных нарушений и других отклонений.

«В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию - от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений», - сказала эксперт в ходе международной научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».

Кроме того, Скворцова отметила, что пандемия коронавирусной инфекции заставила поднять проблему обсуждения профилактики и терапии неинфекционных заболеваний, поскольку именно они зачастую увеличивают риск тяжелого течения COVID-19. Среди болезней, осложняющих течение коронавируса, глава ФМБА назвала ожирение, диабет, патологии сердца, легких и сосудов.