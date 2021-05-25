Искусственный интеллект стал помогать при вынесении судебных решений в России

Пилотный проект запустили в мировых судах Белгородской области Фото: Shutterstock

В России впервые привлекли искусственный интеллект (ИИ) к работе мировых судей – его начали использовать при вынесении судебных решений по налоговым нарушениям.

Сам ИИ не выносит судебный приказ, а лишь подготавливает документы и проверяет реквизиты для оплаты налоговых задолженностей. Это позволяет существенно сократить время на вынесение решения судьей, освободив их время для работы над более сложными делами, рассказал председатель Совета судей России Виктор Момотов на пленарном заседании Совета.

ИИ используют в рамках пилотного проекта на трех участках мировых судей в Белгородской области. Он привлечен к взысканию имущественного, транспортного и земельного налогов.

Как писал сайт kp.ru, выявлять нарушения в ходе проведения ЕГЭ будет технология искусственного интеллекта от «Ростелеком».

Ранее в Челябинске искусственным интеллектом оснастили «Умные домофоны».