Мурашко: к осени от коронавируса должны быть привиты 60% россиян

Михаил Мурашко заявил, что к осени должны быть привить от коронавируса 60% россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что к осени 2021 года должны быть привиты 60% жителей РФ.

- В настоящее время наша приоритетная задача - это вакцинация населения. 60% взрослого населения должны быть привиты уже к осени, — сказал министр на IX международном конгрессе "Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении".

Мурашко добавил, что для этого необходимо обеспечить доступность вакцин, оптимизировать график работы пунктов вакцинации под население, а также использовать позитивную мотивацию граждан.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в российских регионах остается напряженной, и кардинально она сможет измениться только с достижением коллективного иммунитета за счет вакцинации от COVID-19. Он добавил, что достижение коллективного иммунитета является важным аспектом профилактики вируса.