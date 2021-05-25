Двух офицеров МВД приговорили к колонии за рассылку писем с ртутью в посольства Фото: Андрей МИРЕЙКО

Во вторник, 25 мая, суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ГУМВД Максиму Котоманову и Дмитрию Красильникову за рассылку писем с ртутью в иностранные посольства, а также руководителям Европейского союза и НАТО. Офицеров приговорили к 14 и 17 годам колонии. О приговоре сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.

«Суд приговорил Котоманова к 17 годам колонии строгого режима, Красильникова - к 14 годам строго режима», - сообщили в суде.

Как установил суд, бывшие сотрудники ГУ МВД по Краснодарскому краю ранее разослали письма «с веществом, содержащим хлорид ртути».

Кроме того, суд признал офицеров виновными в участии в террористическом сообществе и подготовке терактов с использованием отравляющих веществ.

По данным следствия, Котоманов и Красильников в период с 2017 по 2019 год разослали из Адыгеи и Москвы свыше 200 отравленных писем, в которых находилось ядовитое вещество на основе ртути. При этом письма рассылались на поддельных бланках депутата Государственной думы РФ.