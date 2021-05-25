Депутат Госдумы объяснил свое «спокойное отношение» к зарплате в 400 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин сообщил, что спокойно говорит о размере своей зарплаты, поскольку считает, что парламентарий должен получать больше, чем квалифицированный работник.

Таким образом парламентарий отреагировал на появившееся в соцсетях видео, на котором он в ответ на слова жителей Астраханской области о маленькой зарплате сказал, что спокойно относится к своей зарплате в 400 тысяч рублей. По его словам, опубликованное в сети видео, было вырвано из контекста, поскольку на встрече присутствовали представители его политических оппонентов.

«Задавали мне вопрос по поводу заработной платы, которая у всех депутатов одинакова. Видео обрезано не просто так», - отметил депутат.

Шеин заявил, что он регулярно помогает людям и всю жизнь использовал свою зарплату на общественные задачи - политические или материальные. Как рассказал депутат, в прошлом году он купил врачам 1,5 тысячи респираторов стоимостью 500 рублей за штуку.