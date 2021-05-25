Генпрокуратура РФ заявила о готовности защищать задержанную в Минске россиянку

В Генпрокуратуре сообщили, что Россия будет защищать задержанную в Минске россиянку, если нарушат ее права

Заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман заявил, что Россия будет защищать задержанную в Республике Беларусь россиянку Софью Сапега, если будут нарушены ее права.

- Естественно. Если речь идет о российской гражданке, то где бы ни посягали на ее права, везде государство будет защищать права российского гражданина, — сказал Буксман, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, россиянка Софья Сапега была задержана в Минске вместе с основателем оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что с родителями девушки уже встречался наш консул, семье Софьи Сапега порекомендовали адвоката на случай необходимости квалифицированной юридической помощи. Российское посольство продолжает взаимодействовать по данному вопросу с белорусской стороной.