Пандемия коронавируса сократила доходы трети россиян

За прошедший год пандемия больше всего сказалась на расходах на продукты питания Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Треть россиян стала меньше зарабатывать в период пандемии коронавируса, следует из опроса Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН.

О падении доходов сообщил 31% опрошенных (35% в 2020 году), при этом у каждого пятого во время пандемии были потрачены основные сбережения, рассказал на заседании президиума РАН директор ФНИСЦ Михаил Горшков.

За прошедший год пандемия больше всего сказалась на расходах на продукты питания и лекарства – об их росте сообщили 55% респондентов (38% в прошлом году), – кроме того, сократились текущие траты населения. Вместе с тем об увеличении расходов заявили в полтора раза больше россиян, чем годом ранее, подчеркнул Горшков.

Первый опрос в рамках исследования адаптации россиян к условиям пандемии был проведен в сентябре 2020 года, второй – в марте 2021-го. Опросы проводились по всероссийской репрезентативной выборке, количество респондентов превысило число опрошенных ВЦИОМ и Фондом «Общественное мнение». По словам директора ФНИСЦ, при исследовании были учтены пол респондентов, их социальный и профессиональный статусы, образование.

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