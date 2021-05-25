Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 мая 2021 13:16

Пандемия коронавируса сократила доходы трети россиян

Каждый пятый житель России сообщил о том, что потратил в пандемию большую часть сбережений
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За прошедший год пандемия больше всего сказалась на расходах на продукты питания

За прошедший год пандемия больше всего сказалась на расходах на продукты питания

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Треть россиян стала меньше зарабатывать в период пандемии коронавируса, следует из опроса Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН.

О падении доходов сообщил 31% опрошенных (35% в 2020 году), при этом у каждого пятого во время пандемии были потрачены основные сбережения, рассказал на заседании президиума РАН директор ФНИСЦ Михаил Горшков.

За прошедший год пандемия больше всего сказалась на расходах на продукты питания и лекарства – об их росте сообщили 55% респондентов (38% в прошлом году), – кроме того, сократились текущие траты населения. Вместе с тем об увеличении расходов заявили в полтора раза больше россиян, чем годом ранее, подчеркнул Горшков.

Первый опрос в рамках исследования адаптации россиян к условиям пандемии был проведен в сентябре 2020 года, второй – в марте 2021-го. Опросы проводились по всероссийской репрезентативной выборке, количество респондентов превысило число опрошенных ВЦИОМ и Фондом «Общественное мнение». По словам директора ФНИСЦ, при исследовании были учтены пол респондентов, их социальный и профессиональный статусы, образование.

Ранее сайт kp.ru писал о сокращении россиянами трат на товары и услуги.