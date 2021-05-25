В Кремле не слышали о правонарушениях задержанной в Минске россиянки

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не слышали о правонарушениях со стороны задержанной в Минске россиянки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не обладает данными о каких-либо правонарушения со стороны задержанной в Минске россиянки Софьи Сапега.

- Мне неизвестно о такой информации. Поэтому я делаю оговорку, что если к ней нет вопросов в плане законности, то надеемся, что в ближайшее время, после выполнения всех необходимых процедур, она будет отпущена, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Он отметил, что для оперативного решения подобных вопросов существуют Венские конвенции, а также Белоруссия является Союзным государством. Это позволит довольно быстро решать подобные инциденты.

Напомним, россиянка Софья Сапега была задержана в Минске вместе с основателем оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем.

Ранее заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман заявил, что Россия будет защищать задержанную в Республике Беларусь россиянку Софью Сапега, если будут нарушены ее права.