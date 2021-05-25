Песков назвал вопиющим замену флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва считает необходимым разобраться в ситуации с заменой национальных флагов в Риге, где проходит Чемпионат мира по хоккею. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировать сообщения, что власти латвийской столицы сняли на площади, где размещены флаги стран-участниц чемпионата, российский триколор, заменив его на знамя Олимпийского комитета России, и заменили государственный флаг Белоруссии на оппозиционный бело-красно-белый.

«Мы видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который таковым не является. Это, конечно, достаточно вопиющее событие», - заявил представитель Кремля.

В отношении российского флага Песков отметил, что на международных соревнованиях Россия не использует национальный флаг, однако речь идет о площади. По его словам, если это место имеет отношение к чемпионату, то соответствующие рекомендации могли поступить от спортивных чиновников.

«Но здесь нужно разобраться, является ли эта площадь местом проведения чемпионата (мира по хоккею). Если не является и там никакой символики чемпионата, конечно вряд ли мы можем согласиться с таким решением городских властей», - заявил он.

Напомним, днем ранее, 24 мая, на чемпионате мира по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии на оппозиционный бело-красно-белый флаг. В тот же день в латвийской столице местные власти убрали российский триколор с площади, где размещены флаги всех государств-участников соревнования. После этого, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель попросил снять с площади флаг IIHF, назвав замены флагов неприемлемой мерой.