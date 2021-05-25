В Хабаровске построят центр экспертизы диких животных

Константин Чуйченко возглавляет наблюдательный совет АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра». Фото: Правительство Хабаровского края

Рабочий визит министра юстиции России Константина Чуйченко в Хабаровск 24 мая начался с совещания с врио губернатора края Михаилом Дегтяревым и руководителями органов, охраняющих природные ресурсы. Особенно его интересовала проблема браконьерства.

- Мы с вами все хорошо понимаем, что некоторые жители края встают на преступный путь браконьерства не от хорошей жизни. Одна из важнейших задач, стоящих перед нами, - создание экономических условий, при которых никому и никогда больше из-за нужды не приходилось бы заниматься браконьерством, нарушать закон, рисковать жизнью и благополучием своих семей. У каждого жителя края должны быть возможности жить и работать честно и достойно, - подчеркнул Михаил Дегтярев, выступая на совещании.

Министр юстиции помимо всего прочего возглавляет наблюдательный совет АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра». После совещания Михаил Дегтярев и глава федеральной юстиции совместно заложили памятный камень в честь создаваемого в краевой столице специализированного центра экспертиз диких животных.

Этот достаточно символический акт, по сути, является началом решения проблемы, давно мучившей Хабаровский край. В краевой столице появится своя экспертная лаборатория. До этого момента все экспертизы биологического животного материала (в том числе на вирус бешенства) можно делать только в Приморье.

- Это очень серьезный вопрос. Только Приморская сельскохозяйственная академия в Уссурийске проводила и проводит исследование погибших животных и официально выявляет причину их смерти. А она может быть разной – от естественных причин, от несчастного случая, например, наезда автомобиля, или это убийство. Браконьер может сказать – в тайге нашел тигра, он уже мертвый был. Эксперт проведет исследование и скажет – был акт убийства или нет. Это этого заключения зависит, попадет ли человек под уголовное преследование. С закладкой сегодня этого камня министром юстиции и главой региона у нас появилась реальная возможность проводить в недалеком будущем экспертизу здесь, - комментирует Виктор Думикян, руководитель хабаровской городской станции по борьбе с болезнями животных.

По словам Думикяна уссурийская академия не справляется с потоком материала для экспертиз. Туда везут со всего Дальнего Востока. Нужна еще одна станция. И она будет. По словам министра юстиции на это понадобится около года и 7-8 миллионов рублей. Виктор Думикян считает максимальным сроком три года. Здание, в котором разместится лаборатория, планируется оснастить необходимым оборудованием и рефрижераторным контейнером для хранения биологических материалов и вещественных доказательств.

- У нас с министром юстиции полное взаимопонимание по поводу сохранения популяции амурского тигра. Мы заинтересованы, чтобы она росла, - заявил врио губернатора.

На сегодняшний день в Хабаровском крае насчитывается примерно 130 особей амурского тигра. Это вторая по численности популяция. Тигры часто становятся объектом незаконной охоты. Шкуры, мясо, внутренности этих царских кошек стоят в соседнем Китае огромных денег. Борьба с браконьерами с каждым годом приобретает черты охоты на самих браконьеров – очень уж нагло они себя ведут. В этом году центром «Амурский тигр» Хабаровскому краю переданы два природоохранных кордона, которые созданы на внебюджетные средства. Их использование позволит повысить эффективность борьбы с незаконной добычей природных ресурсов и улучшить качество исследовательской работы. Плюс ко всему были безвозмездно переданы четыре автомобиля: ISUZU – D-Max для оперативной группы по урегулированию конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными и три «Нивы» для оперативных выездов инспекторского состава в ареале обитания амурского тигра.