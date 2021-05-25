Глава Амурской области Василий Орлов решил судьбу подтопленной паводком трассы в Сковородино

Губернатор Амурской области Василий Орлов. Фото: Иван МАКЕЕВ

После разбушевавшегося циклона в Амурской области сохраняется напряженная паводковая ситуация. По данным на 25 мая в регионе подтоплено четыре приусадебных участка и три участка автодорог, в том числе под воду ушел отрезок федеральной трассы на въезде в город Сковородино. Какие меры необходимо предпринять в первую очередь, губернатор региона Василий Орлов обсудил на оперативном совещании с областным правительством.

Особенно интенсивно вода прибывает в северных районах Приамурья на реке Томь возле села Воскресеновка (уровень поднялся на 56 см) и Большой Невер в районе Сковородино (на 45 сантиметров). Эксперты предполагают, что вода в Большом Невере будет подниматься и дальше. По аналогии с паводком 2018 года стихия может подтопить около 30 приусадебных участков.

- Сегодня вода зашла в город Сковородино, фиксируется перелив через подъездную дорогу. При дальнейшем подъеме вода пойдет дальше в город и возможно подтопление еще ряда приусадебных участков, - рассказал губернатору глава района Алексей Прохоров. - У нас развернуты пункты временного размещения, при необходимости мы готовы разместить там людей. Фиксацию всех подтопленных приусадебных участков проводит муниципальная комиссия. Вопрос перелива через дорогу стоит на повестке уже несколько лет. В 2018 году на этом участке дороги была идентичная ситуация.

Глава региона подчеркнул, что необходимо решить проблему с подтоплением трассы раз и навсегда. Василий Орлов поручил включить подъездную дорогу к городу в комплексный план развития Сковородино. Проект ее реконструкции будет разработан в ближайшее время.

- Нам необходимо оперативно организовать противопаводковую защиту данного участка дороги, - отметил Василий Орлов. - Министерству транспорта и дорожного хозяйства и министерству природных ресурсов совместно с инвестором необходимо проанализировать и разработать план действий по решению данного вопроса с учетом сложной специфики территории. Нам уже сейчас нужно определиться с подрядчиком и законтрактоваться на данный участок дороги.

Напомним, Амурская область каждый год страдает от наводнений из-за большого числа выпадающих осадков и сильного подъема рек, а также из-за переувлажнения почвы. В 2020 году в регионе было подтоплено 55 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях.