Песков назвал неадекватными обвинения России в причастности к инциденту с самолетом Ryanair

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль ответил на обвинения в адрес России в причастности к инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, назвав их неадекватными с политической точки зрения.

На Западе готовы обвинить Москву «во всем и вся», и скоро Россия будет осуждена уже просто за «факт своего существования», сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва отвергает любые обвинения в свой адрес, но при этом понимает бессмысленность попыток что-либо объяснять авторам этих заявлений, «одержимым русофобией». По мнению Пескова, они уже не могут «трезво оценивать ситуацию».

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, заявил, что Соединенное Королевтсов рассмотрит предложение ввести санкции в отношении проектов «Северный поток – 2» и «Ямал – Европа» после инцидента с самолетом Ryanair. По словам Рааба, Москва могла дать «молчаливое согласие» на экстренную посадку лайнера.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что власти Америки решительно осуждают произошедший инцидент с самолетом Ryanair в Минске.

Как писал kp.ru, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истерикой реакцию западных стран на инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, напомнив, что в последние годы были примеры принудительной посадки лайнеров разных стран по инициативе стран Запада.

Напомним, на фоне произошедшего Париж не исключили закрытия воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС, а также выступили за расширение санкций Европейского союза в отношении Минска. Литва также сообщила о намерении работать с партнерами над закрытием белорусского воздушного пространства.

В Белоруссии отвергли обвинения Запада и заявили, что Минск готов продемонстрировать все материалы по инциденту с самолетом Ryanair. Также в Белоруссии создали Комиссию по расследованию экстренной посадки лайнера.