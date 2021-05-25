Японцы призвали «ликвидировать» Китай и Россию: с ними надо «покончить» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японский новостной портал Yahoo News Japan опубликовал публикацию, в которой рассказывалось о действиях российских войск в Арктике, в том числе об учениях Северного флота и укреплении присутствия в этом регионе. Читатели были испугались, что Москва готовит «вторжение» в Японию.

В связи с угрозой «вторжения» читатели даже предложили японским властям подумать о создании ядерного оружия, которое могло бы защитить страну от России и Китая.

Как полагает один из читателей, Москва совместно с Пекином может нанести удар по Японии и Тайваню. «Терять бдительность больше нельзя. Япония находится в окружении агрессивных стран. Пора уже задуматься о ядерном оружии», - заявил он.

Другой читатель указывает на то, что Россия и Китай могут показать свои «клыки» и лучше не доводить до такого развития событий. В качестве возможного решения он предлагает попросту уничтожить РФ.

«Если полностью не ликвидировать такие диктатуры, как Китай и Россия, миру спокойствия не видать. Они в любом случае покажут свои клыки. И ущерб будет огромным», - заявил комментатор

Еще один читатель призывает Японию, США и Европу подготовить ледоколы, «чтобы обеспечить свободу судоходства в Северном Ледовитом океане».