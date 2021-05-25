Песков: при посадке самолета в Минске жизням россиян ничего не угрожало

Дмитрий Песков заявил, что при посадке самолета в Минске жизни россиян ничего не угрожало Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что при посадке самолета в Минске не было угрозы жизням для россиян.

- Нет, не считаем, что жизнь российских граждан, находившихся на борту, была подвергнута опасности. Это первое. Если мы правильно понимаем, было сообщение о существовании определенной угрозы на борту. И в соответствии с международными правилами необходимые алерты были сделаны, — сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что при наличии какой-то угрозы в опасности были бы не только россияне, но и все пассажиры. Как утверждается, что диспетчеры предприняли определенные действия, чтобы минимизировать возможную угрозу, отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не обладает данными о каких-либо правонарушения со стороны задержанной в Минске россиянки Софьи Сапега. Он отметил, что для оперативного решения подобных вопросов существуют Венские конвенции, а также Белоруссия является Союзным государством.