Путин следит за выступлениями сборной России на чемпионате мира по хоккею

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин иногда выделяет «минуту» вечернего времени для просмотра на игры российской сборной на чемпионате мира по хоккею в, который сейчас проходит в Риге. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что в остальное время рабочий график не позволяет ему следить за игрой хоккеистов.

«Убежден, что если речь идет о каком-то позднем времени, может быть, он какую-то минуту использует, чтобы глянуть на то, что происходит на экране во время игр. А так, конечно, не имеет возможности», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, смотрит ли российский лидер игру сборной России по хоккею на чемпионате мира.

Как отметил Песков, критерием оценки игры сборной России могут стать только результаты. «В спорте все достаточно просто - или ты выигрываешь, или ты проигрываешь», - добавил он.