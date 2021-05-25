Онлайн-голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах России

В семи субъектах России пройдет онлайн-голосование на выборах в сентябре 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Центризбирком России решил провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре 2021 года в семи субъектах страны.

По решению ЦИКа, онлайн-голосование пройдет в Москве и Севастополе, а также в Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.

- Можно было бы, конечно, разрешить всем регионам использовать ДЭГ, но мы предлагаем это количество ограничить, потому что нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему ДЭГ и ограничить (ее использование) где-то 1-1,5 млн избирателей. И это будет большое количество транзакций, — отметил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Ранее из-за сентябрьских выборов вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил российскому лидеру Владимиру Путину перенести перепись населения на октябрь. Он отметил, что в регионах переписчиками и сотрудниками ИК выступают одни и те же люди.