Расследование инцидента с Ever Given в Суэцком канале доказало вину капитана Фото: REUTERS

Расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given, который сел на мель и перегородил движение в Суэцком канале на шесть дней, доказало вину исключительно капитана, а лоцманы только консультировали его. Об этом сообщил глава администрации канала Усама Рабиа, отметив, что компания-владелец имеет право потребовать разгрузки контейнеров.

Как передает РИА Новости, Рабиа уточнил, что администрация канала «из благих намерений» на протяжении 11 дней после инцидента не принимала никаких юридических мер по отношению к компанию-владельцу судна, а после этого пошла на уступки и снизила сумму требуемой компенсации на 40 процентов - с изначальных 916 миллионов долларов до 600 миллионов, а позже и до 550 миллионов.

Глава администрации канала также отметил, что компания-владелец отказалась предоставить какие-либо данные о стоимости груза на борту, что требовалось для суда, однако по примерным оценкам общая стоимость составляет 2 миллиарда долларов.

Напомним, 23 марта огромный контейнеровоз длиной в 400 метров из-за песчаной бури сел на мель, полностью перегородив собой Суэцкий канал. Шесть суток ушло на снятие корабля с мели. Достичь успеха смогли при помощи операции по углублению дна. С мели судно сняли только 29 марта. За это время в очередь на проход выстроились 422 корабля, пробка растянулась почти до Индии.