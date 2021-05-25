МИД Мальты: бессмысленно и нечестно принижать роль России в победе над нацизмом

В МИД Мальты заявили, что бессмысленно и нечестно принижать роль России в победе над нацизмом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства по иностранным и европейским делам Республики Мальта Эварист Бартоло заявил, что нельзя принижать роль России в победе над нацизмом.

Во время совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Бартоло сообщил о необходимости правильного подхода к оценке Второй мировой войны, а также недопустимости "фальсификации" трагичных уроков, извлеченных из войны.

- Нельзя искажать историческую правду о Второй мировой войне. Абсолютно бессмысленно и нечестно принижать важную роль, которую сыграла Россия в победе над нацизмом, который представлял угрозу для всей планеты, — отметил Бартоло.

В начале апреля 2021 года российский президент Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. В российском КоАП теперь будет предусмотрена ответственность для юридических лиц за распространение данных, которые отрицают установленные приговором Международного военного трибунала для суда факты или одобряют преступления, установленные указанным приговором. Вводится также наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах.