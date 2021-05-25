в России с 2030 года 85% упаковок товаров пойдут на переработку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России необходимо запретить неперабатываемую упаковку. Такое мнение высказала вице-премьер Виктория Абрамченко, отметив, что к 2030 году планируется достичь показателя переработки упаковок товаров в 85 процентов от общего числа.

«Необходимо запретить - и нужно этого не бояться - неперерабатываемую упаковку и трудноизвлекаемую», - сказала она в интервью телеканалу «Россия-24» во вторник, уточнив, что кабмин уже говорит об этом в рамках соответствующих законодательных инициатив.

Абрамченко назвала чудовищными цифры накапливаемых отходов в течение года в России. Как она сообщила, речь идет о восьми миллиардах тонн. Вице-премьер заявила, что для решения этой проблемы правительство планирует развить экономику замкнутого цикла в ближайшие годы.

По ее словам, только 15 процентов упаковок товаров останутся неперерабатываемыми через 10 лет. «Ставим себе целью, например, по упаковке к 2030 году 85% упаковки сделать перерабатываемыми», - заявила она.

Вице-премьер признала, что эта цель является амбиционной, но необходимой, поскольку такое количество отходов влияет на качество жизни граждан, и соответствующий запрос уже есть.

Напомним, ранее появилось сообщение, что в России разрабатывают меры по регулированию цен на пластиковую упаковку. Этим вопросом занимается Минэнерго совместно с Минсельхозом и Минпромторгом