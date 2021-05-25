Россия предложила Саудовской Аравии зарегистрировать вакцину "Спутник V"

Россия предложила Саудовской Аравии одобрить вакцину "Спутник V" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия предложила Саудовской Аравии зарегистрировать вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V".

- Ожидаем вашей поддержки в вопросе регистрации вакцины в Саудовской Аравии и определения необходимых для королевства объемов ее поставок. Уже сейчас готовы к заключению соответствующих контрактов, к которым могли приступить сразу после процедуры регистрации, — сказал Новак на заседании российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Он добавил, что российский препарат хорошо себя проявил в борьбе с инфекцией, а также зарегистрирован в 66 странах мира.

Ранее президент Боливии Луис Арсе привился от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V". Глава государства призвал граждан пойти в центры вакцинации, отметив, необходимости вакцинации от вируса.