Аналитик предсказал рекордное снижение курса доллара к 1 июня

Аналитик сделал прогноз по курсу доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце весны на валютном рынке сложилась уникальная ситуация, появилось сразу несколько факторов, которые позволят рублю укрепиться до максимальных значений с начала текущего года. В частности, позитивное влияние на курс рубля может оказать встреча президентов России и США.

«В последние недели главный фактор воздействия на курс рубля — степень геополитической напряжённости и санкционных рисков. И отступление доллара к рубежам 73–74 рубля связано прежде всего с их ослаблением. Этому в немалой степени содействовало предложение Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным», - цитирует главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана Life.ru.

Специалист добавил, что даже просто анонсирование саммита уже успокоительно подействовало на инвесторов.

Напомним, ранее во вторник на открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос и составил 73,49 рубля , а евро, наоборот, упал и достиг 89,69 рубля, передает «Свободная пресса».