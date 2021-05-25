Мария Захарова назвала политику США телефонным пранком Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с телефонным пранком обещание советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующие власти Республики Беларусь.

Напомним, обещание было сделано по телефону. Также Салливан осудил посадку самолета в аэропорту Минска.

- Уровень политической мысли не уступает телефонному пранку. Напомнило, как постпред США в ООН Саманта Пауэр водила по кулуарам Совбеза "Пусси Райот". На вопрос журналистов Виталий Чуркин тогда ответил так: "Как, Саманта Пауэр разве до сих пор не присоединилась к этой группе?" — написала Захарова у себя в Facebook.

Напомним, 23 мая в минском аэропорту посадили самолет, направлявшийся из Афин в Литву. Белорусские правоохранители сняли с борта основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, что вызвало громкий международный скандал.