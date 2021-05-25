Песков назвал вырванной из контекста фразу главы Коми «для вас я – Путин» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не увидел ничего предосудительного в высказывании главы Коми Владимира Уйбы о том, что региональные власти должны решать проблемы, не кивая на федеральный центр. Распространенное в сети видео со словами Уйбы о том, что для жителей своего региона он является «Путиным», пресс-секретарь российского президента связал с действиями недоброжелателей главы субъекта.

- Очевидно, что эта фраза вырвана из контекста. Губернатор говорил о том, что есть полномочия, есть ответственность у главы субъекта России, и любой региональный глава должен этим руководствоваться, принимая решения и решая проблемы, не кивая в сторону федерального центра каждый раз, - подчеркнул Дмитрий Песков во вторник, 25 мая, в ходе беседы с журналистами.

Он добавил, что у Владимира Уйбы, судя по всему, есть немало недоброжелателей, которые постоянно вырывают его слова из контекста, а затем «вирусно этим засоряют интернет».

Накануне в интернете было распространено видео встречи главы Коми с жителями села Мутный Материк. В ответ на одну из реплик о намерении обратиться с жалобой к российскому президенту из-за нефтяного разлива на Ошском месторождении глава Коми сказал: «Для вас я – Путин». Чуть позже пресс-служба главы Коми объяснила, что эту фразу нельзя рассматривать вне контекста.