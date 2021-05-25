Борис Титов сообщил, что покинет пост бизнес-омбудсмена в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что покинет свой пост в 2022 году.

- Уполномоченный назначается президентом РФ сроком на пять лет, одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд. Мои полномочия заканчиваются в 2022 году. Поэтому уже следующий бизнес-омбудсмен продолжит эту большую, крайне непростую и очень важную для всего предпринимательского сообщества работу, — сообщил он на конференции бизнес-омбудсменов.

Напомним, Борис Титов был назначен на соответствующую должность 22 июня 2012 года.

Ранее в аппарате уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложили снять с самозанятых часть ограничений. В частности, им хотят разрешить платить взносы в Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования, поскольку на сегодняшний день они остаются без защиты в случае утраты трудоспособности или ухода в декретный отпуск.