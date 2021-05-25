CNN: Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 15-16 июня 2021 Фото: REUTERS

Встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в Женеве 15-16 июня текущего 2021 года. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает CNN, ссылаясь на свои источники в администрации американского лидера.

- Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для встречи двух президентов, которые, как ожидается, встретятся 15-16 июня в конце первой зарубежной поездки главы США, - говорится в материале.

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее издание Politico, ссылаясь на неназванного официального американского представителя, также написало, что российский и американский лидера, вероятнее всего, проведут встречу в Женеве примерно в середине июня текущего года. Аналогичную версию выдвинул корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт.

Напомним, сегодня глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва позитивно оценила предложение президента Штатов провести встречу в верхах, а окончательная позиция российской стороны по отношению к саммиту российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги будет объявлена в самое ближайшее время.