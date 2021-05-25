Минск подтвердил задержание россиянки с рейса Ryanair на 72 часа

В МИД РФ сообщили, что задержанная в Минске россиянка подозревается в преступлении, предусмотренном УК Белоруссии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В министерстве иностранных дел России сообщили, что задержанная в Минске россиянка подозревается в преступлениях, предусмотренных уголовным кодексом Белоруссии. По заявлению Минска, преступления были совершены в августе-сентябре 2020 года.

В отношении россиянки будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении в течение трех суток, говорится в сообщении официального представителя министерства Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

Также МИД РФ ожидает разрешения белорусских властей на консульскую встречу с задержанной россиянкой. Консул России уже встретился с ее родителями и рекомендовал адвоката, он приступил к работе.

Напомним, 23 мая в минском аэропорту посадили самолет, направлявшийся из Афин в Литву. Белорусские правоохранители сняли с борта основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, что вызвало громкий международный скандал. Вместе с ним была задержана россиянка Софья Сапега.