Голубая «корона» может украсить красную Луну во время затмения 26 мая 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Диск Луны во время полного затмения этой ночью может украсить голубая «корона»: кайма от проходящего сквозь озон земной атмосферы солнечного света. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Напомним, увидеть полное лунное затмение в ночь на 26 мая в России смогут только жители Дальнего Востока, где в это время наступит ранний вечер. В европейской части страны оно будет не видно, поскольку его пик придется на 14:19 по московскому времени.

- Это явление интересно своей непредсказуемостью. Неизвестно, как именно будет выглядеть Луна. Можно ожидать, что на ее вид повлияет атмосферный озон, потому что спутник будет освещен солнечными лучами, проходящими сквозь озоновый слой северного полушария Земли. Тогда верхний край Луны будет слегка голубоватым, что будет диссонировать с ее красным цветом, - отметил астроном в интервью РИА Новости.

Олег Угольников отметил также, что бывали случаи, когда после серьезных извержений вулканов из-за пепла в атмосфере во время полных лунных затмений Луна становилась полностью невидимой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кровавая Суперлуна 26 мая 2021 года: где можно наблюдать это мистическое явление

26 мая 2021 года ожидается полное затмение ночного светила, подошедшего к Земле на минимальное расстояние. Кровавую Суперлуну можно увидеть нечасто (подробности)