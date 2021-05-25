Немецкий депутат заявил о причастности западных спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair

Экстренная посадка самолета Ryanair в аэропорту Минска могла быть инициирована Белоруссией с подачи Запада Фото: REUTERS

Экстренная посадка самолета Ryanair в аэропорту Минска могла быть инициирована Белоруссией с подачи Запада, сообщил депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

В интервью телеканалу «360» он заявил, что белорусский КГБ получил информацию о находящемся на борту лайнера Протасевиче от западных спецслужб, которые хотели тем самым обострить ситуацию и найти повод для закрытия воздушного пространства Европы. «Так вестись и так ловиться на этом…Это, конечно, непростительно», – сказал парламентарий.

Реакцию Евросоюза на инцидент с самолетом Гердт назвал неадекватной, отметив, что даже при поимке экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена европейские страны не накладывали запретов на полеты.

Как писал kp.ru, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истерикой реакцию западных стран на инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, напомнив, что в последние годы были примеры принудительной посадки лайнеров разных стран по инициативе стран Запада.

Напомним, на фоне произошедшего Париж не исключили закрытия воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС, а также выступили за расширение санкций Европейского союза в отношении Минска. Литва также сообщила о намерении работать с партнерами над закрытием белорусского воздушного пространства.

В Белоруссии отвергли обвинения Запада и заявили, что Минск готов продемонстрировать все материалы по инциденту с самолетом Ryanair. Также в Белоруссии создали Комиссию по расследованию экстренной посадки лайнера.