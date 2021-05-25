Google оштрафован на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент

Компанию Google оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент Фото: REUTERS

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.

- Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания Google LLC признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей. Также компания признана виновной в совершении еще одного административного правонарушения по такой же статье, за что ей назначен еще один штраф в размере 2 млн рублей, — приводит сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Также сообщается, что сегодня, 25 мая, будет рассмотрен еще один протокол в отношении американской компании.

По новой информации, суд оштрафовал Google еще на два миллиона рублей по той же причине.

В начале апреля мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на 8,9 миллиона рублей по трем штрафам. По отдельности штрафы составили 3,2 миллиона, 3,3 миллиона и 2,4 миллиона рублей. Все штрафы были назначены из-за отказа соцсети удалять запрещенную информацию.